Villamayor celebrará Las Candelas 2026 del 30 de enero al 2 de febrero

El Ayuntamiento de Villamayor ha presentado la programación de Las Candelas 2026, la primera gran cita festiva del año en el municipio, que se celebrará del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero. Durante cuatro días, los vecinos podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades que combinan tradición, deporte, música y propuestas para todos los públicos, con un marcado carácter solidario.

Las celebraciones comenzarán el viernes 30 de enero con el III Concurso de Lanzamiento de Herradura, en la Plaza de la Constitución, y continuarán por la noche con un tributo pop-rock del grupo Efecto Retroactivo en la carpa del recinto ferial.

Uno de los actos centrales llegará el sábado 31 de enero con la tradicional comida solidaria, que se celebrará a partir de las 13:30 horas en la carpa del recinto ferial y estará amenizada por la charanga La Clave. En esta edición, la recaudación se destinará íntegramente a la Protectora de Animales “Siempre Fiel”, reforzando el carácter solidario de una de las citas más participativas de las fiestas.

Como novedad, este año se establecerán dos modalidades de tickets solidarios: una dirigida al público general y otra específica para peñas, asociaciones y clubes deportivos inscritos en los registros municipales. Desde el Ayuntamiento se recuerda a estos colectivos la importancia de comprobar su correcta inscripción para poder beneficiarse de esta medida, que busca mejorar la organización y reconoce el papel fundamental que desempeñan las asociaciones locales en el desarrollo de las fiestas.

Durante la jornada del sábado también se celebrará el VI Duatlón Cross Villamayor, y por la noche la música volverá a cobrar protagonismo con la actuación de la Orquesta SMS.

El domingo 1 de febrero estará especialmente dedicado a las familias, con juegos infantiles en el Pabellón Dori Ruano y la representación de obras de teatro a cargo del grupo de mayores en el Auditorio Antonio Gamoneda.

Las fiestas concluirán el lunes 2 de febrero, festivo local, con la Santa Misa en honor a la Virgen en la Iglesia Parroquial, acompañada de bailes tradicionales de la Asociación Tresbolillo y una degustación de pastas y vino. Ese mismo día se celebrará el acto de entrega de cintas a los Quintos y Quintas, una tradición muy arraigada en Villamayor que se mantendrá hasta las fiestas patronales de la Virgen de los Remedios.