Villamayor celebrará la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre

El Ayuntamiento de Villamayor se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se celebrará del 16 al 22 de septiembre de 2025 bajo el lema “Movilidad para todas las personas”.

Esta iniciativa, impulsada desde 1999 y apoyada por la Comisión Europea desde el año 2000, busca sensibilizar sobre las consecuencias negativas del uso irracional del coche en la ciudad, así como promover alternativas de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.

Desde 2025, la Dirección General de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible coordina en España esta campaña, con el objetivo de implicar a administraciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía en el desarrollo de medidas que favorezcan un modelo de movilidad más saludable, seguro e inclusivo.

El Ayuntamiento de Villamayor ha diseñado un programa de actividades dirigidas a todas las edades, en colaboración con diferentes entidades locales, con el fin de fomentar la movilidad sostenible y la participación ciudadana.

El viernes, 19 de septiembre, en horario de 17:30 a 19:00 horas, se desarrollará un circuito de patines y patinetes, en el que los participantes podrán superar diferentes pruebas para obtener su carné de experto en movilidad sostenible. Tendrá lugar en el Pabellón de Deportes Dori Ruano.

También, el sábado, 20 de septiembre, el Recinto Ferial (Camino de Gudino) acogerá, de 17:00 a 19:00 horas, diferentes actividades: juegos de habilidad sobre la bicicleta; circuito de gymkana; taller de mecánica básica y mantenimiento; taller sobre elementos de seguridad y visibilidad. Como requisitos, la asistencia requiere de casco y bicicleta. Se entregarán obsequios a los participantes.

Del 16 al 20 de septiembre, en el Punto de Información Juvenil de CASJUVI, en horario de tarde, se ofrecerá un servicio de asesoramiento y apoyo para la tramitación de la tarjeta BUSCYL, indispensable para el uso del transporte público de la Junta de Castilla y León.

Este servicio resulta especialmente importante debido al elevado número de solicitudes con errores detectados en años anteriores, y se convierte en un recurso clave para personas mayores y colectivos con más dificultades en la gestión telemática. La Junta de Castilla y León apuesta por la gratuidad de este servicio público, lo que refuerza la importancia de la iniciativa para garantizar un transporte asequible, inclusivo y accesible para toda la ciudadanía.

Con estas iniciativas, Villamayor se une a los más de 2.000 municipios europeos que promueven, en el marco de la SEM, una transformación cultural hacia un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y responsable.