Villamayor concede diez becas de 500 euros para deportistas de élite menores de 18 años

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma su compromiso con el deporte base al publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP) la convocatoria de Subvenciones a Deportistas de Élite menores de 18 años para el ejercicio 2025.

Con un presupuesto total de 5.000 euros, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de 10 becas individuales de 500 euros cada una. El objetivo es brindar un apoyo económico directo a los jóvenes empadronados en el municipio que representan a Villamayor en competiciones regionales, nacionales e internacionales.

Las becas están destinadas a sufragar los gastos derivados de la actividad deportiva, incluyendo desplazamientos, equipamiento, licencias federativas, y servicios médicos o técnicos, entre otros.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación oficial en el BOP. Si el último día de plazo coincidiera en sábado o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

Los interesados pueden presentar la documentación de dos maneras:

Presencialmente: En el Registro del Ayuntamiento de Villamayor (Plaza España, 4), de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 h.

Telemáticamente: A través de la sede electrónica municipal en la dirección: [enlace sospechoso eliminado].

Los beneficiarios finales del abono serán los progenitores o tutores legales del deportista.

Para optar a la subvención, los jóvenes deportistas deberán cumplir con:

Ser menor de 18 años y estar federado.

Estar empadronado en Villamayor con una antigüedad mínima de tres meses.

Acreditar participación en competiciones oficiales en las dos últimas temporadas.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, Hacienda y Seguridad Social.

La selección de las 10 becas se realizará mediante puntuación objetiva, valorando: la participación en competiciones, la relación entre gastos e ingresos deportivos, la situación económica familiar y las situaciones de diversidad funcional.

El Ayuntamiento de Villamayor anima a todas las familias con jóvenes deportistas de élite a presentar su solicitud, destacando que estas becas son una herramienta clave para el impulso del deporte local y un reconocimiento al “compromiso, sacrificio y la brillante imagen que nuestros deportistas proyectan del municipio”.