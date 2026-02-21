Villamayor conmemora el Día Internacional de la Mujer de la mano de un amplio abanico de actividades

El Ayuntamiento de Villamayor ha hecho público tanto el cartel como la programación de las actividades programadas de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Con la participación directa de la Concejalía de Igualdad y Mujer, el Consistorio ha programado numerosas actividades que darán comienzo el 2 de marzo y se prolongarán hasta el 8 del mismo mes. El objetivo, señalan, es fomentar la reflexión colectiva, así como el papel de la mujer y promover la igualdad real y efectiva.

El amplio abanico incluye actividades adaptadas a públicos de todas las edades y, además, del 2 al 6 de marzo, los centros educativos del municipio acogerán un concurso de dibujo por la igualdad.

Por otro lado, del 2 al 13 de marzo, la Biblioteca Municipal acogerá la exposición de los trabajos realizados bajo el lema “Mujeres que inspiran, docentes que transforman”.

Las actividades se prolongarán durante el miércoles 4 de marzo de la mano del proyecto “Creando Recuerdos”, que se celebrará a las 18:00 horas en el Hogar de Mayores de la Plaza San Juan. A ello se le suma, el jueves 5 de marzo y a la misma hora, el cinefórum titulado “El papel de la mujer en la sociedad” que acogerá el auditorio de la Biblioteca Municipal.

Las actividades continuarán el viernes 6 de marzo, de la mano de un taller de risoterapia en el CASJUVI, ubicado en la Plaza de la Constitución, también a las 18:00 horas.

Finalmente, la programación culminará el domingo 8 de marzo con la actividad “Zumba por la Igualdad”, que se desarrollará a las 11:30 horas en la Sala Espejos del Pabellón Dori Ruano. Esta última propuesta está dirigida a personas a partir de 12 años y contará con plazas limitadas, previa inscripción en el área de Acción Social entre el 23 de febrero y el 6 de marzo.