Villamayor contempla una bajada del 13% en el IBI para 2026, que pasará del 0,78 al 0,70

El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado el procedimiento de aprobación de su Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, cuya principal novedad es una significativa reducción del 13% en el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El tipo impositivo del IBI pasará del 0,78 al 0,70, una rebaja que se aplicará directamente en beneficio de los vecinos.

La medida es consecuencia directa del nuevo escenario de cofinanciación del servicio de transporte metropolitano. A partir del 1 de septiembre de 2025, este servicio será asumido íntegramente por la Junta de Castilla y León, liberando al consistorio de una importante carga económica.

La aportación municipal destinada a este servicio en el presupuesto de 2025 ascendía a 285.428,64 euros. Ante la supresión de este gasto, el equipo de gobierno ha optado por repercutir ese ahorro directamente en la fiscalidad de los ciudadanos. Con el nuevo tipo propuesto (0,70), la recaudación por IBI se reducirá en 256.175,79 euros, una cifra que se ajusta a la cantidad que el Ayuntamiento destinaba previamente a cofinanciar el transporte.

El alcalde de Villamayor ha destacado que esta decisión “recompensa el esfuerzo realizado por los contribuyentes” y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una fiscalidad justa y orientada al bienestar común, cumpliendo la promesa de devolver a la ciudadanía la fiscalidad existente en 2023.

Cabe recordar que, en 2024, fue necesario elevar temporalmente el tipo impositivo del 0,62 al 0,78 debido a la reducción de otros ingresos municipales (principalmente del ICIO y del IIVTNU). La mejora de la situación financiera actual permite ahora revertir parcialmente esa subida y devolver capacidad económica a los vecinos, sin comprometer el equilibrio presupuestario ni la prestación de los servicios públicos.

Dentro del proceso de elaboración del presupuesto, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la participación vecinal, destinando una partida de 10.000 euros a presupuestos participativos.

Los vecinos están invitados a presentar sus propuestas e ideas enviando un correo electrónico a comunicacion@villamayor.es.