Villamayor convoca un concurso ‘anti IA’ para elegir el cartel sus fiestas

El Ayuntamiento de Villamayor acaba de convocar su segunda edición del concurso del cartel de las fiestas patronales de los Remedios y lo hace con unas bases que quieren limitar al mínimo la presencia de la IA en el diseño, fomentando la creatividad de los artistas sin la ayuda de la generación de imágenes con inteligencia artificial. Para ello, en las bases queda recogido que los participantes tendrán que acreditar todo el proceso de creación del cartel que demuestren que las herramientas de IA solo se utilizarán como apoyo puntual, sin superar el 10 por ciento del resultado final de la obra.

El concurso está dotado con 600 euros para el ganador del certamen, que tendrá que diseñar un cartel que incluya obligatoriamente el texto que hace referencia a las fiestas y las fechas, del 8 al 18 de mayo. También tiene que aparecer el escudo municipal y “se valorará positivamente” que el cartel refleje “la diversidad de la fiesta, la tradición y un espíritu festivo.

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de marzo y los carteles presentados serán expuestos en la biblioteca municipal tras conocerse el fallo del jurado, que tendrá lugar el 9 de abril.