Villamayor destina 4.000 euros a ayudas para libros de Educación Infantil

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del área de Acción Social, ha convocado una línea de ayudas económicas de 4.000 euros para la adquisición de libros de texto de cara al curso 2026/2027. Esta iniciativa busca apoyar a las familias del municipio con especiales dificultades económicas, garantizando la igualdad de oportunidades y aliviando los gastos del inicio escolar.

A diferencia de otras convocatorias, estas ayudas están dirigidas exclusivamente al alumnado matriculado en el primer y segundo ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Villamayor. Podrán optar a ellas las familias empadronadas que se encuentren en situación de emergencia social, precariedad económica o sean beneficiarias de la renta garantizada, siempre que no superen los límites de renta fijados según el número de miembros de la unidad familiar.

Como novedad, el propio Ayuntamiento se encargará de gestionar directamente la compra de los libros para los alumnos beneficiarios, simplificando el procedimiento a las familias y asegurando la eficacia de la ayuda. El periodo para presentar las solicitudes estará abierto desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 30 de junio de 2026, inclusive.

La tramitación puede realizarse de forma presencial en las dependencias municipales o por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villamayor.