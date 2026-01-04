Villamayor destina 85.400 euros para asociaciones culturales, educativas y clubes deportivos del municipio

El Ayuntamiento de Villamayor destina 85.400 euros asociaciones culturales, educativas y clubes deportivos del municipio como parte de unas subvenciones incluidas en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026.

Según fuentes municipales, este dinero va destinado como una "herramienta para impulsar la participación ciudadana y favorecer la convivencia entre los distintos colectivos que conforman Villamayor" a aquellas entidades que carecen de recursos propios para el cumplimiento de sus fines sociales.

En total son 19 las entidades beneficiarias de estas ayudas económicas:

ASPACE, con una subvención de 5.000 euros.

Asociación de Salud Mental, con 1.500 euros.

Asociación de Mayores de Villamayor, con 1.000 euros.

Asociación Tresbolillo, con 1.300 euros.

Asociación Virgen de los Remedios, con 6.000 euros

Asociación Euterpe, con 6.000 euros.

Asociación Arte y Más, con 1.500 euros.

Asociación La Pica, con 6.000 euros.

Asociación Mussis Arte, con 2.000 euros.

Asociación Activa Villamayor, con 5.000 euros.

AMPA Piedra del Arte, con 10.000 euros.

AMPA Ciudad de los Niños, con 7.000 euros.

AMPA IESO Tomás Bretón, con 3.000 euros.

Club de Fútbol Villamayor, con 24.500 euros.

Club de Petanca Villamayor, con 1.200 euros.

Club de Arqueros de Villamayor, con 1.500 euros.

Club de Hockey de Salamanca, con 800 euros.

Club de Fútbol Sala Sala-Tormes de Villamayor, con 1.100 euros.

Club de Motos de Villamayor (Arte Saber y Motos), con 1.000 euros.

Con este dinero se permitirá el desarrollo de actividades de diferentes actividades deportivas en el municipio a lo largo del año, el desarrollo de las actividades extraescolares, así como seguir contribuyendo a la difusión artística, sobre todo en lo referente a la piedra de Villamayor.