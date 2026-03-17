Villamayor clausura el programa de empleo que ha permitido mejorar sus zonas verdes

Han mejorado las zonas verdes de Villamayor como glorietas y medianas, parques y jardines y han realizado tareas de desbroce y conservación en el paseo fluvial. Ahora, ya están listos para entrar en el mercado laboral gracias al Programa Público Mixto de Formación y Empleo “Paisaje Urbano de Villamayor” que durante un año se ha desarrollado en al localidad. Ocho alumnos trabajadores han recibido formación y obtenido un título en jardinería y gestión forestal.

Para celebrarlo, la localidad acogió la entrega de los diplomas que acreditan su formación: certificados de profesionalidad en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y aprovechamientos forestales.

El programa ha permitido capacitar a personas desempleadas para el desempeño de estas ocupaciones, facilitando la adquisición de competencias profesionales que mejoran sus posibilidades de incorporación al mercado laboral, tanto por cuenta ajena como mediante iniciativas de autoempleo.

Estas actuaciones han contribuido a mejorar los espacios públicos del municipio, favoreciendo al mismo tiempo la conservación del entorno natural y el bienestar de los vecinos.

El principal objetivo del programa ha sido favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mediante formación en alternancia con trabajo efectivo y remunerado, proporcionando experiencia real en las especialidades profesionales vinculadas al proyecto.

Asimismo, la iniciativa ha permitido mejorar espacios municipales de uso común y fomentar la vida social y comunitaria a través del cuidado y acondicionamiento de zonas verdes y áreas naturales del municipio.

El programa ha sido promovido por el Ayuntamiento de Villamayor con financiación de la Junta de Castilla y León, en el marco de las políticas públicas de empleo y formación destinadas a mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso al mercado laboral.