Villamayor impulsa la convivencia municipal con su curso de actividades para el curso 2025/2026

Como cada mes de septiembre, las diferentes áreas del Ayuntamiento de Villamayor han presentado la programación de actividades culturales, deportivas y de ocio, especialmente pensada también para mayores de 65 años, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, promover hábitos saludables y combatir la soledad no deseada.

En el área cultural, la oferta incluye restauración de muebles, cerámica y cerámica avanzada, costura, bailes latinos, talla en piedra y escultura, fotografía, cartonaje y manualidades, pintura, informática, inglés y bailes charros. Además de potenciar el aprendizaje artístico y manual, el Ayuntamiento busca reforzar la creatividad y las relaciones sociales, ofreciendo espacios de encuentro intergeneracional.

En el ámbito deportivo, se ofertan disciplinas como fútbol sala, atletismo, petanca, tiro con arco, hockey patines, fútbol 11, pádel, baloncesto, patinaje, golf de iniciación, yoga, pilates, zumba y balonmano, orientadas a todas las edades. El objetivo es facilitar la práctica deportiva en familia, a través de empresas locales, como motor de salud física y mental y como herramienta para fomentar valores como el trabajo en equipo, la superación personal y la convivencia comunitaria.

Por su parte, el área de mayores y acción social ha diseñado un programa específico para mayores de 65 años y pensionistas, que incluye talleres de memoria, informática, inglés, manualidades, yoga, gimnasia, zumba, pilates y bailes (latino, charros y sevillanas). Estas propuestas buscan combatir la soledad no deseada, crear espacios de encuentro y favorecer tanto la actividad física como la estimulación cognitiva, contribuyendo a un envejecimiento activo y saludable.

El Ayuntamiento recuerda que los vecinos empadronados en Villamayor cuentan con prioridad en los plazos de inscripción, reforzando así su compromiso con la población local.

Todas las actividades darán comienzo el 1 de octubre.