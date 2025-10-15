Villamayor impulsa la formación digital ciudadana con nuevos cursos gratuitos en el Aula CyL Digital

El Ayuntamiento de Villamayor, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el programa CyL Digital, pone en marcha durante los meses de octubre y noviembre tres nuevas actividades formativas gratuitas destinadas a fomentar las competencias digitales entre la ciudadanía. Las sesiones se desarrollarán en el Aula CyL Digital, situada en la Biblioteca Municipal de Villamayor, y están dirigidas a distintos perfiles de público: desde personas mayores que desean aprender a utilizar su teléfono móvil hasta niños interesados en la robótica. Las inscripciones pueden realizarse de manera sencilla a través de la web de CyL Digital: • Registro en la plataforma: https://www.cyldigital.es/user/register Selección de la actividad: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial (filtrando por Villamayor).

En caso de dificultad durante el proceso de inscripción, se puede contactar con el Ayuntamiento de Villamayor para recibir ayuda.

Los cursos son 'Aprende a utilizar tu móvil Android', orientado a personas que deseen adquirir soltura en el manejo básico de teléfonos móviles con sistema operativo Android. 'DNIe, certificado digital y sistema Cl@ve: ¿Qué son y cómo utilizarlos?' para quienes quieran realizar trámites electrónicos de forma segura, aprendiendo a usar su DNI electrónico, certificado digital y el sistema Cl@ve e 'Iniciación a la robótica: crea con Makey Makey y Scratch', dirigido a niños y niñas de 7 a 10 años, este divertido taller les permitirá introducirse en el mundo de la robótica educativa, creando sus propios proyectos con Makey Makey y Scratch.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Villamayor refuerza su compromiso con la formación digital y la inclusión tecnológica de todos los vecinos, ofreciendo oportunidades de aprendizaje adaptadas a distintas edades y niveles.