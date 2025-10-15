Villamayor impulsa la formación digital ciudadana con nuevos cursos gratuitos en el Aula CyL Digital

Aula digital CyL en Villamayor
Aula digital CyL en Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el programa CyL Digital, pone en marcha durante los meses de octubre y noviembre tres nuevas actividades formativas gratuitas destinadas a fomentar las competencias digitales entre la ciudadanía. Las sesiones se desarrollarán en el Aula CyL Digital, situada en la Biblioteca Municipal de Villamayor, y están dirigidas a distintos perfiles de público: desde personas mayores que desean aprender a utilizar su teléfono móvil hasta niños interesados en la robótica. Las inscripciones pueden realizarse de manera sencilla a través de la web de CyL Digital: • Registro en la plataforma: https://www.cyldigital.es/user/register Selección de la actividad: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial (filtrando por Villamayor).

En caso de dificultad durante el proceso de inscripción, se puede contactar con el Ayuntamiento de Villamayor para recibir ayuda.

Los cursos son 'Aprende a utilizar tu móvil Android', orientado a personas que deseen adquirir soltura en el manejo básico de teléfonos móviles con sistema operativo Android. 'DNIe, certificado digital y sistema Cl@ve: ¿Qué son y cómo utilizarlos?' para quienes quieran realizar trámites electrónicos de forma segura, aprendiendo a usar su DNI electrónico, certificado digital y el sistema Cl@ve e 'Iniciación a la robótica: crea con Makey Makey y Scratch', dirigido a niños y niñas de 7 a 10 años, este divertido taller les permitirá introducirse en el mundo de la robótica educativa, creando sus propios proyectos con Makey Makey y Scratch.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Villamayor refuerza su compromiso con la formación digital y la inclusión tecnológica de todos los vecinos, ofreciendo oportunidades de aprendizaje adaptadas a distintas edades y niveles.

También te puede interesar

Lo último

stats