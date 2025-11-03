Villamayor impulsa la participación vecinal en los Presupuestos Participativos 2026

El Ayuntamiento de Villamayor ha puesto en marcha el proceso de Presupuestos Participativos 2026, una iniciativa que busca promover la participación directa de los vecinos en la definición y priorización de los proyectos municipales para el próximo ejercicio. Bajo el lema “¡Tú propones, tú eliges!”, el consistorio invita a toda la ciudadanía a presentar sus ideas de mejora para el municipio entre hasta el 14 de noviembre.

Los Presupuestos Participativos constituyen un mecanismo de democracia directa, mediante el cual los vecinos pueden decidir cómo se invierte una parte del presupuesto municipal. Este proceso permite proponer, debatir y votar proyectos que contribuyan al bienestar y desarrollo de Villamayor, fomentando una gestión pública más transparente, eficiente y cercana.

Durante esta fase, los ciudadanos podrán presentar propuestas orientadas a la mejora de los servicios municipales, al impulso de nuevas iniciativas sociales, culturales o medioambientales, o a cualquier actuación que revierta en beneficio de la comunidad.

Como principal novedad en esta edición, el Ayuntamiento ha establecido una partida específica de 10.000 euros destinada a la ejecución del proyecto o proyectos que obtengan mayor número de apoyos en el proceso participativo. Esta medida refuerza el compromiso del consistorio con la implicación vecinal y la materialización real de las ideas surgidas desde la ciudadanía.

Los vecinos pueden presentar sus propuestas a través de la sede electrónica municipal, por correo electrónico en comunicacion@villamayor.es, o de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento.

Cada propuesta será analizada y, posteriormente, comunicada. La más demandada o votada será incorporada a la programación presupuestaria de 2026, dentro del importe presupuestado, garantizando así que las decisiones vecinales tengan reflejo directo en la gestión municipal.

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma, con esta iniciativa, su voluntad de fortalecer los lazos de colaboración entre administración y ciudadanía, promoviendo un modelo de gestión en el que las decisiones se construyen de manera compartida. Los Presupuestos Participativos son, además, un instrumento de cohesión social y solidaridad, que contribuye a distribuir de forma más equitativa las inversiones entre los distintos núcleos urbanos y zonas del municipio.