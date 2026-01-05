Villamayor inaugura la temporada deportiva 2026 con el VI Duatlón Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor, en colaboración con el Club Deportivo Fisioterapia Roberto Ramos, anuncia la celebración del VI Duatlón Villamayor, que se celebrará el próximo sábado 31 de enero del 2.025, una prueba plenamente consolidada en el calendario deportivo provincial y que marcará el inicio de la temporada de carreras deportivas participativas de 2026 en el municipio.

Este evento, ya convertido en una de las citas deportivas más relevantes de la localidad, enmarcada en el programa de actividades de las Fiestas de las Candelas, está concebido tanto para deportistas experimentados como para aquellos vecinos y aficionados que deseen iniciarse o disfrutar de una competición exigente en un entorno cercano y bien organizado. El duatlón combina el espíritu competitivo con la promoción del deporte y los hábitos de vida saludables, valores firmemente arraigados en Villamayor.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden formalizarse a través de la plataforma oficial: https://www.orycronsport.com/competiciones/31925

Como novedad y muestra del carácter abierto y participativo de la prueba, el Club Deportivo Fisioterapia Roberto Ramos ha organizado dos entrenamientos oficiales de reconocimiento, dirigidos a todas aquellas personas interesadas en conocer el recorrido y practicar las transiciones. Dichos entrenamientos se celebrarán los días 10 y 17 de enero, a las 16:00 horas, con salida desde la Clínica de Fisioterapia Roberto Ramos, en Villamayor. Para participar será necesaria la confirmación previa de asistencia.

Desde el Ayuntamiento de Villamayor y el club organizador se anima a todos los vecinos y deportistas de la comarca a sumarse a esta iniciativa, ya sea participando en la prueba o asistiendo como público, contribuyendo así a reforzar el dinamismo deportivo y social del municipio.

Villamayor comienza 2026 con fuerza, apostando una vez más por el deporte como elemento de convivencia, esfuerzo y tradición.