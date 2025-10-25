Villamayor invierte 11.495 euros para solucionar los problemas de alumbrado público en el casco urbano

El Ayuntamiento de Villamayor ha informado a los vecinos de que, tras los cortes e interrupciones en el alumbrado público que se venían registrando en distintas calles del casco urbano, se ha realizado una inversión municipal de 11.495 euros destinada a renovar parte de la red eléctrica afectada y garantizar un suministro más seguro y estable.

Según explica el consistorio, los problemas detectados no fueron causados por la infraestructura municipal, sino que derivan de un cambio realizado por la empresa suministradora de energía eléctrica, que afectó al funcionamiento de algunos tramos de la red de alumbrado público. A pesar de no ser responsables directos, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata para dar una solución técnica que elimine las molestias y restablezca la normalidad en el servicio.

El fallo afectaba especialmente al armario de mando y control del alumbrado, ubicado en un lateral de la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de Rafa Nadal. Se trata de una de las instalaciones más antiguas del municipio, que con el tiempo ha ido ampliándose mediante varias líneas que, debido a la extensión y antigüedad, generaban situaciones de intensidades no controladas y caídas de tensión en la red.

Además, la instalación funcionaba originalmente a 230 V en sistema trifásico, mientras que la distribuidora de energía realizó un cambio de transformador pasando a 400 V, afectando la alimentación de la red. Para mantener el alumbrado operativo, se recurrió temporalmente a un autotransformador 400/230 V prestado por la distribuidora, mientras se adaptaban las instalaciones municipales.

Actuaciones técnicas realizadas

Los trabajos ejecutados han consistido en la sustitución y mejora de distintos tramos de cableado eléctrico de baja tensión, tanto en canalizaciones subterráneas como aéreas y grapadas, con el fin de asegurar la continuidad del suministro y reducir desconexiones involuntarias. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran:

754,80 metros de línea RV 0,6/1 KV 1x6 mm² en canalización enterrada.

110,40 metros de línea RV 0,6/1 KV 4(1x6) mm² en canalización enterrada.

115,20 metros de línea RV 0,6/1 KV 4(1x16) mm² en canalización enterrada.

45,60 metros de línea aérea RV 0,6/1 KV 4x10 mm² sobre cable fiador de acero.

163,20 metros de línea aérea RV 0,6/1 KV 4x6 mm² sobre cable fiador de acero.

513,60 metros de línea grapada RV 0,6/1 KV 4x4 mm² sobre fachadas.

Modificación y conexión de cada caja de protección de punto de luz para garantizar la uniformidad y estabilidad del suministro.

Compromiso con la mejora de los servicios públicos

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Villamayor resuelve las incidencias detectadas y asegura un servicio de alumbrado más seguro, estable y eficiente. El equipo de gobierno agradece la comprensión y paciencia de los vecinos durante el tiempo en que se produjeron las interrupciones y reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras públicas, priorizando la seguridad, la calidad del servicio y el bienestar de todos los habitantes del municipio.