Villamayor lanza un proyecto pionero de movilidad sostenible para recuperar y reutilizar bicicletas con la ayuda del IESO Tomás Bretón

Izquierda a derecha Departamento Educación Física del Instituto Alberto Marcos Gracia, María José Rivas (jefa del Departamento), Manuel Hernández, leal, Bibliotecario y Juan Dual y María José, García Amaro, concejal de cultura.

Villamayor de la Armuña ha puesto en marcha un proyecto pionero de movilidad sostenible y recuperación de bicicletas en colaboración con el IESO Tomás Bretón. La iniciativa, de carácter educativo y medioambiental, tiene como objetivo fomentar hábitos de consumo responsable, promover la economía circular y reforzar el compromiso de los jóvenes con la sostenibilidad.

Coordinado por el Departamento de Educación Física del centro, el proyecto parte de una realidad cada vez más visible: cada año, numerosas bicicletas en buen estado o con pequeñas averías acaban en los puntos limpios pese a tener una segunda vida posible. Frente a este modelo de “usar y tirar”, el alumnado aprenderá a reparar, mantener y recuperar bicicletas, una experiencia que les permitirá adquirir habilidades prácticas y comprender la importancia de alargar la vida útil de los objetos.

Educación, sostenibilidad y consumo responsable

La propuesta está directamente alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Producción y Consumo Responsables). A través del proceso de recuperación de bicicletas, los estudiantes trabajarán valores como la reutilización, la reparación, el ingenio y el respeto por los recursos naturales.

Las bicicletas restauradas no solo se emplearán en las clases de Educación Física, sino que serán fundamentales para la fase final del proyecto: una actividad de Aprendizaje-Servicio (APS) basada en el plogging, la práctica que combina ejercicio físico con la recogida de residuos en espacios naturales. Gracias al uso de bicicletas, los participantes podrán cubrir mayor distancia y aumentar el impacto positivo de la actividad en el municipio.

Apoyo municipal y participación ciudadana

El Ayuntamiento de Villamayor se ha sumado al proyecto como entidad colaboradora principal, lo que permitirá ampliar su alcance e implicar a la ciudadanía. Entre las líneas de colaboración previstas destacan:

Difusión de la iniciativa a través de los canales oficiales del consistorio, animando a donar bicicletas o piezas reutilizables.

Apoyo económico para la compra de herramientas, repuestos y material de seguridad necesarios para las reparaciones realizadas por el alumnado.

Organización conjunta de actividades, como una marcha ciclista sostenible o la promoción de las jornadas finales de plogging.

Por su parte, el IESO Tomás Bretón incluirá la colaboración municipal en sus memorias y proyectos vinculados a la sostenibilidad, visibilizando así la implicación del Ayuntamiento.

El proyecto ha comenzado con varias charlas motivacionales dirigidas al alumnado de 1.º de ESO, impartidas en la Sala de Bebecuentos de la biblioteca municipal. Entre ellas destacó la intervención de Juan Dual, joven valenciano de 38 años que ha convertido una dura experiencia personal marcada por una enfermedad rara y múltiples intervenciones quirúrgicas en un ejemplo de superación. Dual, deportista de ultradistancia, compartió con los estudiantes cómo el deporte y la resiliencia pueden transformar la adversidad en un propósito vital.

Un modelo educativo para un futuro sostenible

El Proyecto de Movilidad Sostenible y Recuperación de Bicicletas se presenta como una apuesta educativa integral que combina aprendizaje práctico, conciencia ambiental y responsabilidad social. Una oportunidad para que la juventud de Villamayor lidere un cambio real hacia modelos más sostenibles y respetuosos con el entorno.