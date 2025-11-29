Villamayor licita la reurbanización de Canteras Norte con una inversión de 453.750 euros

El Ayuntamiento de Villamayor ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras correspondientes al Proyecto de Reurbanización de Canteras Norte, con un presupuesto total de 453.750,50 € IVA incluido. Se trata de una actuación estratégica para el municipio, destinada a modernizar integralmente uno de los entornos urbanos más antiguos de la localidad.

El proyecto permitirá culminar la remodelación de una urbanización creada hace aproximadamente cuatro décadas, que desde entonces presentaba deficiencias estructurales derivadas de su diseño original. La intervención pondrá al día este espacio residencial emblemático, respetando su identidad y el trazado original, pero adaptándolo a los estándares actuales de calidad, seguridad y accesibilidad.

La reurbanización contempla la renovación completa del pavimento y el ensanchamiento de las aceras hasta un mínimo de 1,80 metros, siguiendo la normativa vigente en materia de accesibilidad. Además, se sustituirán los pavimentos deteriorados por otros más resistentes y estéticamente integrados, se reorganizarán los espacios peatonales y se incrementarán las áreas verdes, mejorando la integración paisajística de la zona.

Actualización de infraestructuras municipales

El proyecto incluye una renovación profunda de las infraestructuras:

Sustitución de la red de abastecimiento de agua, reemplazando las tuberías de PVC por conducciones de fundición dúctil.

Conversión del sistema de alcantarillado a una red separativa, manteniendo la existente para residuales y creando una nueva para aguas pluviales.

Adecuación de riego, acometidas y elementos de servicio público, ajustando las canalizaciones de electricidad, gas y telecomunicaciones ya existentes.

Uno de los principales beneficios será la eliminación de los problemas de inundaciones que los vecinos han sufrido durante episodios de lluvias intensas. La separación de las redes de pluviales y residuales, junto con la correcta dimensionación de las nuevas conducciones, evitará reboses en sótanos y garajes, que habían generado preocupación desde la construcción de la urbanización.

El Ayuntamiento destaca que esta obra forma parte de un plan de inversión que el actual equipo de gobierno viene desarrollando a lo largo del mandato. La actuación en Canteras Norte refuerza la apuesta por la mejora de los servicios públicos esenciales, la seguridad urbanística y el bienestar de los vecinos, consolidando la estrategia de modernización responsable y ordenada del municipio.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de seis meses, según el proyecto técnico municipal.