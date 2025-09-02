Villamayor mejora el Parque Ciudad de los Niños con una inversión de más de 45 mil euros

El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado las obras de mejora y acondicionamiento del Parque Ciudad de los Niños, situado en la calle Lazarillo de Tormes de la urbanización Fonseca. Con una inversión de 45.292,14 euros, esta actuación busca modernizar los espacios de recreo, ofreciendo un entorno más seguro, accesible y de mayor calidad para las familias y los más pequeños del municipio.

Las obras se centran en una completa renovación de la zona de juegos y sus paseos perimetrales. El proyecto incluye la retirada y adecuación del terreno, que será nivelado y compactado y el pavimento actual será sustituido por una nueva base de hormigón con una capa intermedia de aglomerado reciclado y un acabado de césped artificial. Además del nuevo suelo, se instalarán juegos infantiles modernos como un tobogán multijuego de madera, un balancín de muelles y un columpio doble, todos ellos con anclajes de seguridad. Los paseos que rodean el área de juegos contarán con un nuevo pavimento de jabre compactado.

Para mejorar la comodidad y la seguridad, el parque incorporará nuevos bancos de madera y fundición, que reemplazarán a los antiguos en mal estado. También se colocará una valla rústica de madera de 90 cm para proteger las zonas con desniveles.

El Ayuntamiento de Villamayor ha reafirmado su compromiso con la mejora continua de sus parques y zonas verdes. Según un portavoz del consistorio, esta actuación refleja la apuesta del municipio por garantizar parques "más seguros, accesibles y atractivos" para sus ciudadanos, con infraestructuras "modernas y sostenibles", cuyo objetivo final es fomentar la convivencia, el juego y la vida saludable, creando espacios que inviten a las familias a disfrutar del aire libre en un entorno renovado y de calidad.