Villamayor organiza dos excursiones culturales para mayores de 60 años, incluida una visita navideña a Portugal

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del Área de Mayores y Acción Social, continúa impulsando la participación y el bienestar de las personas mayores del municipio con la organización de dos excursiones culturales antes de finalizar el año. Estas iniciativas se enmarcan en el firme compromiso municipal de movilizar y dinamizar la vida social, promoviendo el acceso a la cultura y experiencias compartidas para los vecinos.

Excursión cultural y enológica

La primera cita, dirigida a los mayores de 60 años, tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025. El destino será la provincia de Zamora para conocer el Convento de Sancti Spiritus La Real en Toro y la bodega de vino Divina Proporción. La jornada incluirá una comida de convivencia. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Acción Social (Calle Oro, 1ª Planta), de 09:00 a 15:00 horas. Del 21 al 28 de noviembre tienen prioridad las personas empadronadas, dejando los días 1 y 2 de diciembre para la inscripción de personas no empadronadas.

Viaje familiar navideño a Portugal

La segunda excursión está pensada para el disfrute familiar y tendrá lugar el 13 de diciembre. El destino será la localidad portuguesa de Sabugal, donde los asistentes visitarán el Centro Histórico, famoso por acoger el evento 'Sabugal Belén - El Mayor Belén Natural...'. La salida tendrá lugar a las 15:15 horas, desde la Parada de Autobús de la Plaza de la Constitución. Las inscripciones también se formalizarán en la Oficina de Servicios Sociales, de 09:00 a 15:00 horas. El plazo con prioridad para empadronados es del 25 de noviembre al 9 de diciembre, y del 10 al 12 de diciembre para no empadronados.

En ambos casos, las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.