Villamayor pedalea contra los malos olores

La Plataforma Cuidamos Villamayor, junto con la asociación Amigos de la Bici, ha organizado para el próximo sábado, 27 de septiembre, una marcha ciclista bajo el lema “Pedalea por un aire y ríos limpios. Salamanca sin olores”. La iniciativa, de carácter reivindicativo y festivo, tiene como objetivo visibilizar un problema que los vecinos de Salamanca y su alfoz llevan años denunciando: la persistencia de malos olores con posible impacto en la salud y la calidad de vida.

Los organizadores critican la falta de respuesta de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento de Villamayor, y alertan de que la situación puede agravarse con los proyectos de nuevas plantas de biogás, biometano e hidrógeno que se plantean en la zona, instalaciones que, por su cercanía a núcleos habitados, generan gran preocupación vecinal.

La marcha comenzará a las 10:30 horas en la calle Fonseca de Salamanca y recorrerá algunos de los puntos más transitados de la ciudad: Paseo Carmelitas, avenida de Mirat, Gran Vía y Rector Esperabé. Después continuará hacia Huerta Otea y la carretera de Ledesma para enlazar con el carril bici hasta Villamayor. El recorrido concluirá en el molino de la Moral, donde está prevista la lectura de un manifiesto y la exposición de las iniciativas que la Plataforma ha desarrollado en su primer año de vida.

Además de la protesta, la jornada busca ser también un espacio de encuentro y participación ciudadana. Por ello, tras la parte reivindicativa, la actividad terminará con un aperitivo abierto a todos los asistentes.

La Plataforma Cuidamos Villamayor subraya que esta marcha no es un acto aislado, sino la continuidad de un trabajo sostenido para exigir soluciones. “Llevamos un año organizando acciones y reclamando medidas, porque la pasividad de las administraciones está dejando a los vecinos desprotegidos ante un problema real y cada vez más preocupante”, señalan desde la organización.

Con esta nueva movilización, esperan no solo dar visibilidad a la situación, sino también sumar apoyos sociales e institucionales que permitan avanzar hacia una solución definitiva para garantizar un aire y un entorno más limpios en Salamanca y su área metropolitana.