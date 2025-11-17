Villamayor pone a punto la pista de Piedra Dorada con una renovación integral

El Ayuntamiento de Villamayor está llevando a cabo una profunda renovación de la pista deportiva ubicada en la urbanización Piedra Dorada. Esta intervención responde al compromiso municipal con el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos, atendiendo a las demandas formuladas por los vecinos y preservando infraestructuras que forman parte del día a día del municipio. Gracias a la capacidad operativa del área de Obras, el Consistorio está ejecutando directamente actuaciones de relevancia en distintos puntos del casco urbano, centrándose en esta pista que supera ya las dos décadas desde su puesta en servicio y que requería una intervención profunda tras años sin remodelaciones significativas.

Esta actuación supone un paso más en la recuperación integral de este enclave, uno de los espacios deportivos más utilizados por menores y jóvenes de la urbanización. Entre los trabajos ejecutados recientemente destacan la renovación y reposición parcial del vallado, así como la actualización de las instalaciones eléctricas. A ello se suma la finalización de las gradas existentes, acompañada de la eliminación de los restos de suelo de tierra, que ha sido sustituido por una superficie continua de hormigón y un nuevo tramo de grada alineado con la pista. Dada la alta afluencia de usuarios de corta edad, también se ha instalado una fuente de agua potable, facilitando el acceso a este servicio básico.

Las actuaciones previstas en breve contemplan la colocación de columnas de iluminación, dotadas de un sistema que permitirá el uso de la instalación más allá del ocaso, siempre con un control horario que garantice el respeto al descanso vecinal. Asimismo, se ejecutará la mejora del cierre perimetral para evitar que balones o pelotas puedan salir hacia la vía pública durante la práctica deportiva. Una vez finalizada esta fase, se procederá al repintado completo de la pista, con una renovación de la señalización de las distintas disciplinas deportivas, lo que permitirá culminar la modernización integral de este espacio, el cual no había recibido mejoras de esta magnitud desde principios de los años 2000.

La inversión realizada con medios propios del Ayuntamiento no supera los 10.000 euros hasta el momento. A ello se sumará el importe de la licitación para el pintado de la pista, que asciende a 25.000 euros, y los 6.000 euros destinados a instalar el sistema inteligente de luminarias. El Ayuntamiento subraya que la recuperación de estas instalaciones deportivas no solo supone una mejora del entorno urbano, sino que responde a una visión de municipio que se construye pensando en el bienestar de sus vecinos y en el fomento de hábitos saludables. Contar con espacios deportivos próximos al hogar contribuye a fomentar la convivencia vecinal y la cohesión social, incentivando la práctica deportiva cotidiana, especialmente entre niños y jóvenes, y evitando la degradación de zonas construidas hace décadas.