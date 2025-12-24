Villamayor premia la creatividad navideña de sus vecinos en una edición con récord de participación

Villamayor entrega los premios de los concursos de decoración navideña y belenes

El Ayuntamiento de Villamayor acogió este martes el acto de entrega de premios de los concursos de decoración navideña y belenes. Esta iniciativa, que celebra su segunda edición, busca fomentar la participación vecinal, embellecer las calles del municipio y mantener vivas las tradiciones más arraigadas de estas fechas.

El jurado de este año ha subrayado no solo el éxito de convocatoria, con 25 inscritos, sino también el notable salto cualitativo en cuanto a creatividad, cuidado y originalidad de las propuestas presentadas.

La entrega de galardones, que consistieron en completas cestas de productos navideños y diplomas acreditativos, se dividió en tres modalidades:

Decoración de Balcones: Rebeca Basanta Fernández se alzó con el primer premio, seguida de Joel Campán González (segundo) y Rosa María Andrés Centeno (tercero).

Belenes: El primer puesto fue para Nieves Prieto Leal. El segundo y tercer premio recayeron en María Isabel Cuadrado Rodríguez y Óscar Chamorro Martín, respectivamente.

Fachadas y Jardines: En la categoría de mayor envergadura, la familia Seronero logró revalidar su título por segundo año consecutivo. El segundo premio fue para Ana Isabel Núñez Collantes y el tercero para el Centro Infantil La Casa de Campo.

La concejala de Cultura, María José García Amaro, fue la encargada de presidir el acto. Durante su intervención, agradeció la implicación de los vecinos y vecinas, destacando que su esfuerzo contribuye a "reforzar el espíritu navideño y el sentimiento de comunidad en el municipio". Tras dar la enhorabuena a los premiados y animarles a participar en próximas ediciones, la edil aprovechó para desear una feliz Navidad a todos los asistentes.

