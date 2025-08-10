Villamayor se prepara para sus fiestas de verano del 13 al 17 de agosto

El Ayuntamiento de Villamayor ha anunciado la celebración de sus tradicionales Fiestas de Verano 2025, que se llevarán a cabo desde el 13 hasta el 17 de agosto. El programa, diseñado para el disfrute de todos los vecinos y visitantes, destaca por su enfoque en la participación, la tradición y la convivencia.

Uno de los eventos más esperados es la Merienda Inter-peñas, que tendrá lugar el viernes 15 en el parque Anantapur. Esta jornada reúne a las peñas locales y a toda la comunidad en un ambiente festivo que simboliza la unión de Villamayor.

Un momento de gran simbolismo será el relevo de los quintos, una de las tradiciones más arraigadas en el municipio. Los jóvenes nacidos en 2006, un grupo muy numeroso con más de 120 participantes, tomarán el testigo de sus predecesores. En un acto especial, se les entregarán las cintas que bordarán para las ofrendas de las Candelas y la Virgen de los Remedios del próximo año, un gesto que refuerza la identidad del municipio y une a las nuevas generaciones.

La programación incluye una amplia variedad de actividades para todas las edades e intereses. Los amantes del deporte podrán disfrutar de torneos, marchas cicloturistas y piragüismo, mientras que las familias tendrán a su disposición juegos infantiles y un Día de Piscina Gratis. Los aficionados a los juegos de mesa también tendrán su espacio con los tradicionales torneos de cartas.

La música tradicional tendrá un protagonismo especial el domingo 17 con la celebración del XXIII Certamen Folclórico Nicomedes de Castro en la Plaza de España. Este evento, que rinde homenaje a las raíces y costumbres de la tierra, reunirá a diversas agrupaciones folclóricas para mantener vivo el legado cultural de "Medes".