Villamayor presenta su Carrera Navideña 2025

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de su Concejalía de Deportes y acompañado por las entidades colaboradoras, ha presentado oficialmente la Carrera Navideña 2025, una cita que se consolida cada año como uno de los eventos deportivos y solidarios más esperados tanto en el municipio como en la provincia.

La prueba tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, convirtiéndose un año más en el pistoletazo de salida de las actividades navideñas en Villamayor. La jornada reunirá a familias, deportistas y vecinos en un ambiente festivo y participativo, donde el deporte se combina con el compromiso social. En esta edición, cada dorsal se entregará a cambio de 1 kg de alimentos, destinado al Banco de Alimentos de Villamayor, reforzando así la vertiente solidaria del evento.

Inscripciones ya disponibles

Las inscripciones para participar en la Carrera Navideña 2025 ya pueden realizarse a través de la web de la Delegación Salmantina de Atletismo:

https://atletismosalmantino.org/CPNavidadVillamayor/

La participación es gratuita, y desde la organización se anima a vecinos, clubes y familias a sumarse a una prueba pensada para todas las edades y niveles.

Entrega de dorsales

Los dorsales podrán retirarse en el Pabellón Municipal Dori Ruano en los siguientes horarios:

Viernes 19 de diciembre : de 16:00 a 20:00 h

Sábado 20 de diciembre: de 14:00 a 16:30 h

Presentación de la carrera navideña de Villamayor 2025

Categorías

La Carrera Navideña 2025 contará con un amplio abanico de categorías para garantizar la participación de corredores desde los más pequeños hasta los más veteranos.

Categorías absolutas y adultas:

Absoluta M/F – A partir de 18 años

Junior M/F – 18-19 años

Senior M/F – 20-39 años

Veteranos A M/F – 40-44 años

Veteranos B M/F – 45-54 años

Veteranos C M/F – A partir de 55 años

Local M/F – A partir de 18 años (residentes en Villamayor)

Categorías infantiles y escolares:

Chupetín M/F – Nacidos/as en 2019 o posteriores

Prebenjamín M/F – Nacidos/as en 2017-2018

Benjamín M/F – Nacidos/as en 2015-2016

Alevín M/F – Nacidos/as en 2013-2014

Infantil M/F – Nacidos/as en 2011-2012

Cadete/Juvenil M/F – Nacidos/as en 2007-2010

Organización y apoyos

La carrera está organizada por el Ayuntamiento de Villamayor, con la colaboración de la Diputación de Salamanca y el CD La Armuña. Además, cuenta con la participación del Banco de Alimentos de Villamayor, la Delegación Salmantina de Atletismo y Coca-Cola Iberian Partners.

El Concejal de Deportes ha animado a toda la ciudadanía a “participar en una jornada deportiva, familiar y solidaria, que ya se ha convertido en una referencia dentro del calendario de carreras populares de la Diputación”. También ha subrayado que la prueba “representa el espíritu de unión del municipio, que combina el deporte, la solidaridad y el ambiente festivo propio de estas fechas”.

La Carrera Navideña 2025 se prepara así para volver a llenar las calles de Villamayor de deporte, convivencia y solidaridad.