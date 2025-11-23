Villamayor refuerza la seguridad y drenaje con una campaña de limpieza en Vega de Salamanca y Señorío de Gudino

El Área de Limpieza del Ayuntamiento de Villamayor ha completado una campaña especial de limpieza intensiva en las urbanizaciones Vega de Salamanca y Señorío de Gudino. La intervención, desarrollada durante dos jornadas consecutivas, se centró en la retirada de la gran cantidad de hojas caídas de los plataneros para garantizar la seguridad y el adecuado mantenimiento de ambas zonas residenciales.

Esta labor es esencial en la época otoñal, ya que la acumulación de hojas es la principal causa del atasco de sumideros y puede comprometer la seguridad en las aceras, afectando la circulación segura tanto de peatones como de vehículos y ciclistas.

Para llevar a cabo la actuación, el Ayuntamiento dispuso de varias jornadas extras de limpieza que implicaron el uso de la máquina barredora para la recogida intensiva de hojas y restos vegetales. La maquinaria fue apoyada por un equipo de cuatro operarios dedicados a la limpieza manual en las zonas más afectadas y en aquellos puntos donde la maquinaria no puede acceder con eficacia.

Además de las tareas de limpieza, el personal realizó un mantenimiento preventivo en las áreas con mayor densidad de arbolado. Este trabajo preventivo busca anticiparse a futuras acumulaciones y asegurar un correcto drenaje y un tránsito seguro.

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma así su compromiso con la conservación del espacio público y la prevención de riesgos, indicando que estas campañas extraordinarias se activan cuando las circunstancias estacionales lo requieren, complementando el servicio habitual de limpieza.