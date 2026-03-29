Villamayor refuerza la seguridad vial con nuevos dispositivos de control de drogas y alcohol para su Policía Local

El Ayuntamiento de Villamayor busca reforzar la seguridad vial de su municipio. Tras la consolidación de una plantilla estable compuesta por cuatro agentes, que cubren servicios continuos de mañana y tarde de lunes a viernes y operativos preventivos en fines de semana alternos, la localidad ha decidido intensificar la vigilancia para reducir riesgos al volante y mejorar las relaciones entre los vecinos.

En el marco de esta apuesta por la prevención, el consistorio ha adquirido un lote de cincuenta test destinados a la detección de sustancias estupefacientes en conductores. Esta dotación se verá duplicada gracias al convenio de colaboración suscrito con la Dirección General de Tráfico, la Dirección Provincial y la Jefatura Provincial de Tráfico, sumando un total de cien pruebas disponibles para los controles preventivos. La iniciativa responde a una realidad detectada en diversos estudios de seguridad vial que señalan un incremento en el número de conductores que circulan tras haber consumido drogas, una tendencia que contrasta con la relativa estabilidad de los positivos por alcohol.

Los datos técnicos reflejan que sustancias como el cannabis o la cocaína están presentes en un porcentaje significativo de los siniestros viales, ya que su consumo altera gravemente la percepción, los tiempos de reacción y la toma de decisiones. Con la incorporación de estos nuevos dispositivos, la Policía Local de Villamayor no solo busca detectar a quienes infringen la normativa, sino también concienciar a la población sobre el peligro extremo que estas conductas representan para todos los usuarios de la vía pública.

Esta mejora tecnológica se complementa con la reciente compra de un etilómetro homologado que permitirá a los agentes disponer de un equipo completo para el control de alcohol y drogas. Muchos de estos operativos se desarrollan de manera coordinada con la Guardia Civil de Tráfico, lo que refuerza la eficacia de las inspecciones y garantiza una mayor cobertura en todo el término municipal.

Durante la presentación de estos nuevos recursos, el concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador Ruano, ha destacado que la seguridad vial y la convivencia son prioridades fundamentales para el Ayuntamiento y que estos medios suponen un avance esencial en dicha línea de trabajo. Al mismo tiempo, las autoridades apelan a la responsabilidad individual de los conductores como la herramienta más eficaz para evitar accidentes y preservar la seguridad colectiva en el municipio.