Villamayor refuerza sus servicios municipales y fomenta el empleo juvenil mediante la contratación de personal en prácticas

El Ayuntamiento de Villamayor ha incorporado, desde el pasado 1 de febrer, a cuatro jóvenes trabajadores dentro del Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas (ELPEX), promovido por la Junta de Castilla y León. Su objetivo es reforzar los servicios básicos municipales y facilitar la primera experiencia profesional de jóvenes desempleados.

Las contrataciones, formalizadas mediante contratos formativos en prácticas, a jornada completa, y con una duración de doce meses, permiten mejorar de forma directa el mantenimiento de infraestructuras, edificios públicos, zonas verdes y espacios naturales del municipio, al tiempo que contribuyen a minorar el desempleo juvenil y a fijar población en el ámbito local

En concreto, el Ayuntamiento ha contratado dos Oficiales de Mantenimiento de Edificios Públicos e Instalaciones, que desempeñarán funciones como el mantenimiento de instalaciones eléctricas o el alumbrado público; y dos Oficiales de Jardinería y Conservación de Montes, destinados al mantenimiento de parques y jardines y la conservación de zonas verdes.

El público al que se dirige este programa son los jóvenes menores de 30 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Porque su finalidad es proporcionar una práctica profesional adecuada a su nivel de estudios, y acompañada de un plan formativo y tutorías periódicas. Para ello, cuentan con un tutor asignado y reciben formación específica en prevención de riesgos laborales y en el manejo de herramientas propias de su puesto.

El coste del programa asciende a 61.212,36 euros en el caso del personal de mantenimiento y 63.116,48 euros en el de jardinería y conservación de montes. La Junta de Castilla y León, a través del programa ELPEX, aporta 47.125,08 euros, en cada línea de actuación, mientras que el Ayuntamiento del municipio asume la financiación restante, con una aportación conjunta, superior a los 28.000 euros, destinada a salarios, cotizaciones sociales, tutorías, gastos de formación, EPIS y material.