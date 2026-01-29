Villamayor repartirá 1.700 euros en premios en su concurso de Carnaval

El Ayuntamiento de Villamayor ha abierto el plazo de inscripción para participar en el tradicional Concurso de Disfraces del Carnaval de Villamayor 2026, una de las citas culturales más esperadas del calendario festivo local. El concurso se celebrará el sábado 14 de febrero de 2026, en el marco de los actos programados para el Carnaval, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, la creatividad y la convivencia vecinal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el viernes 23 de enero hasta el jueves 12 de febrero de 2026, ambos inclusive. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en las oficinas municipales de Cultura, en el Ayuntamiento de Villamayor o descargando la instancia de inscripción a través de la sede electrónica y la página web municipal, que deberá presentarse debidamente cumplimentada dentro del plazo establecido.

Cada participante podrá inscribirse únicamente en una categoría y con un solo disfraz. El concurso contempla distintas modalidades para facilitar la participación de todos los públicos con una categoría Individual para una o dos personas, siendo al menos una mayor de edad, una de grupo para tres o más personas, con al menos un integrante mayor de edad y una categoría Juvenil dirigida a menores de entre 12 y 17 años, tanto de forma individual como en grupo, con autorización de un adulto responsable. Las propuestas podrán ir acompañadas de música o mensajes, que deberán aportarse en formato digital en el momento de la inscripción.

El Ayuntamiento destina un total de 1.705 euros en premios, distribuidos entre las distintas categorías, reconociendo la originalidad, el trabajo artesanal, la creatividad y la puesta en escena de los disfraces durante el desfile.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web municipal.