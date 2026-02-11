Villamayor repartirá 1.700 euros en premios durante su carnaval

El Ayuntamiento de Villamayor ha informado a sus vecinos de la apertura del plazo de inscripción para participar en el tradicional Concurso de Disfraces del Carnaval de Villamayor 2026, una de las citas culturales más esperadas del calendario festivo local. El concurso se celebrará el sábado 14 de febrero de 2026, en el marco de los actos programados para el Carnaval, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, la creatividad y la convivencia vecinal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el viernes 23 de enero hasta el jueves 12 de febrero de 2026, ambos inclusive. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en las oficinas municipales de Cultura, en el Ayuntamiento de Villamayor o descargando la instancia de inscripción a través de la sede electrónica y la página web municipal, que deberá presentarse debidamente cumplimentada dentro del plazo establecido.

Cada participante podrá inscribirse únicamente en una categoría y con un solo disfraz. El concurso contempla distintas modalidades para facilitar la participación de todos los públicos. Habrá una categoría Individual: una o dos personas, siendo al menos una mayor de edad; una categoría Grupo: tres o más personas, con al menos un integrante mayor de edad y una categoría Juvenil: dirigida a menores de entre 12 y 17 años, tanto de forma individual como en grupo, con autorización de un adulto responsable. Las propuestas podrán ir acompañadas de música o mensajes, que deberán aportarse en formato digital en el momento de la inscripción.

El Ayuntamiento destina un total de 1.705 euros en premios, distribuidos entre las distintas categorías, reconociendo la originalidad, el trabajo artesanal, la creatividad y la puesta en escena de los disfraces durante el desfile.

Programa de Carnaval

Por otra parte, el Ayuntamiento ha presentado el programa de actividades que dará comienzo el sábado 14 de febrero con el tradicional Pasacalles, que arrancará a las 18:00 horas desde la Plaza de España. A las 19:00 horas tendrá lugar el Desfile infantil y el concurso de disfraces juvenil y de adultos en el Pabellón Dori Ruano, uno de los actos centrales de estas fiestas, donde la creatividad, el humor y la originalidad volverán a ser protagonistas.

Las actividades continuarán el lunes 16 y el martes 17 de febrero con las jornadas “Días Sin Cole”, que se celebrarán de 16:30 a 19:30 horas en el Pabellón Dori Ruano. Estas actividades están dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 12 años, ofreciendo una alternativa lúdica y educativa durante las vacaciones escolares, además a ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar, ofreciendo una alternativa gratuita estos días no lectivos.

El Carnaval 2026 culminará el miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, con dos actos muy significativos. A las 19:00 horas se celebrará la Misa de imposición de la Ceniza en la Iglesia Parroquial. Posteriormente, a las 20:00 horas, tendrá lugar el tradicional Entierro de la Sardina en la Calle Horno, un evento amenizado por la charanga La Clave y acompañado de degustación de sardinas para todos los asistentes.