Villamayor rinde homenaje a Carmen Martín Gaite con una exposición en su biblioteca

La Biblioteca Municipal de Villamayor abre al público la exposición 'La ciudad, el libro, la palabra. Homenaje a Carmen Martín Gaite (1925-2000)', comisariada por Eduardo Azofra y Chema Sánchez.

Está compuesta de 23 obras de pintura y escultura realizadas por artistas del panorama artístico contemporáneo salmantino. Desde la plena libertad creativa, cada uno ha rendido homenaje a su manera a la escritora charra, logrando así una colección de lo más diversa.

Para el Ayuntamiento de Villamayor, esta exposición supone una oportunidad "para acercar el arte contemporáneo y la figura de Carmen Martín Gaite a los vecinos del municipio".

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, en el horario habitual de la biblioteca. La entrada es libre hasta completar aforo.