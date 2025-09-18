Villamayor tendrá un punto limpio de recogida selectiva

Villamayor de Armuña tendrá su punto limpio que dará servicio a la localidad y todas sus urbanizaciones. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la redacción del proyecto y construcción de punto limpio de recogida selectiva en Villamayor. La iniciativa está dotada con una inversión de 480.701 euros para poner en marcha el punto limpio que permitirá a la localidad realizar la recogida selectiva, dando servicio de recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes tanto del casco urbano de Villamayor como de las urbanizciones Anantapur, El Pajarón, Las Acacias, Las Canteras, Los Álamos, Los Almendros, Los Páramos, Los Rosales, Vega de Salamanca y la localidad pedánea Mozodiel de Sachiñigo.

El Ayuntamiento ya había autorizado la cesión del terreno donde se ubicará el futuro limpio para que la Junta lo construya. Se trata de la parcela en la que está ubicado el centro de recogida de residuos vegetales, en la urbanización Los Almendros y junto a la carretera de Ledesma, la SA-300. El nuevo punto limpio de Villamayor está destinado a particulares y tendrá dos accesos. El objetivo del Ayuntamiento de la localidad es que esta infraestructura genere dos puestos de trabajo.