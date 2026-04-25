Villares de la Reina reubica dos paradas de autobús metropolitanas

A partir del próximo 1 de mayo se producirán cambios en dos paradas de las líneas de autobuses metropolitanos en Villares de la Reina, que modificarán su ubicación habitual dentro del municipio.

Según la información facilitada por el ayuntamiento de la localidad, ambas paradas contarán además con marquesinas nuevas para mejorar la comodidad de los usuarios.

La principal modificación afecta a la cabecera, que se traslada desde el antiguo frontón hasta la rotonda del monumento a la Guardia Civil, donde quedará establecida a partir de esa fecha.

Por otro lado, la parada situada en las calles Ancha y Camino de Cabrerizos se reubica en la intersección entre la calle Norte y la calle Eras, en un punto próximo a su ubicación actual.