“Vivimos un terror continuo, los niños no quieren salir solos a la escalera”

Discusiones diarias, macetas lanzadas a la calle, amenazas, golpes y enfrentamientos es el día a día de una comunidad de vecinos de un bloque de viviendas en Doñinos de Salamanca. Aseguran estar desesperados y no saber qué más pueden hacer ya que en los últimos meses la situación, que no es nueva, se ha agravado considerablemente. Todo ello esta motivado por una vecina conflictiva, aseguran los vecinos que en la última semana han interpuesto siete denuncias “de manera individual porque no nos han dejado presentar una colectiva”, asegura uno de los denunciantes.

Su problema, una vecina que vive sola y aseguran que “tiene problemas” que se han agravado en los últimos dos meses. “Cada vez va a peor, hace años tuvo varios episodios, peor ahora va escalando, abarca a todos los vecinos del bloque”, afirma. Relata que incluso “ha salido un día a la escalera amenazando y ha agredido a un vecino, que la ha denunciado e incluso tiene un parte de lesiones”.

“Vivimos un terror continuo porque hemos visto episodios terribles, los niños no quieren salir solos a las escaleras”, asegura. “Al vecino que agredió se ha ido y tenemos otra vecina que también se ha marchado con los niños, es lo peor, el miedo que tienen”, concluyen.

Su problema es que no saben a quién más recurrir ya que aseguran que denunciar no es una solución a corto plazo. “Esperamos que Servicios Sociales nos ayude, porque cada vez está más agresiva”, afirma.