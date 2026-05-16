Vuelven a denunciar disparos entre Salamanca y Villares solicitando declarar el lugar como “zona de seguridad”

Agentes de la Guardia Civil desplazados hasta la urbanización de Las Bizarricas por un aviso de disparos fruto de una batida de caza autorizada en la zona

Hace tres años, la Guardia Civil de Salamanca se desplazaba hasta el entorno de Las Bizarricas ante la denuncia de algunos vecinos de haber escuchado una serie de disparos. Este hecho, como aclaró en su día SALAMANCA24HORAS, se trataría de una batida de caza autorizada, al ser uno de los cotos registrados en la Junta de Castilla y León. Ante esto, la Benemérita se movilizó hasta la zona para identificar a los cazadores y así asegurarse de que no estaban cometiendo ninguna ilegalidad.

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En esta ocasión, han sido tres asociaciones medioambientales las que han puesto el grito en el cielo, solicitando incluso de manera formal a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la declaración como “Zona de Seguridad” del entorno periurbano situado entre Salamanca, el estadio Helmántico, la urbanización Las Bizarricas y el Polígono Los Villares para prohibir el uso de armas de fuego “en una zona utilizada diariamente por cientos de personas”, según explican en un comunicado.

Asimismo, según han expuesto, la solicitud se ha fundamentado especialmente en “ la reiteración durante años de actividades cinegéticas mediante disparos a escasos metros de viviendas, carriles bici, zonas deportivas, espacios educativos y áreas de paseo muy frecuentadas por vecinos, deportistas y familias”, recordando que el pasado año 2025 llegaron a presentar una denuncia tras los avisos realizados a las autoridades nacionales y municipales de Salamanca.

A causa de estas actividades, también han querido denunciar la presencia de animales muertos como palomas con heridas de balas o incluso, en algunos casos, con informes veterinarios “de aves halladas con munición en plena zona urbana”. A raíz de esto, solicitan de manera formal que “la Junta de Castilla y León actúe de forma urgente antes del inicio de una nueva campaña de disparos y declare formalmente la zona como “Zona de Seguridad”, prohibiendo el uso de armas de fuego en este entorno periurbano”, firmando el comunicado Adoptamiaus Protección Animal, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y Adopta una Vida / Adopt a Life.