Vuelven a denunciar el riesgo para la salud pública que implica la concentración de 'plantas peligrosas' para Doñinos de Salamanca y la capital

‘Cuidamos Villamayor’ ha vuelto a alzar la voz por la acumulación de plantas de alto riesgo en torno al término municipal de Doñinos de Salamanca, donde “ya no es solo un problema de malos olores como los que se han venido produciendo de manera asidua desde 2020 y que han afectado principalmente a vecinos de Villamayor, Doñinos, Florida de Liébana, Salamanca y resto del alfoz”, sino de la falta de medidas de “prevención y protección civil para la población”.

Doñinos de Salamanca se ha convertido en un hervidero para las mismas, donde la preocupación de la población se ha visto incrementada en materia de seguridad, salud pública y protección del medio ambiente.

Según han indicado desde la propia plataforma, al confluir varias plantas como la de tratamiento de subproductos animales, la planta de biogás o la planta de biometano e hidrógeno.

Por otro lado, la proximidad a la población de las mismas, como ha expuesto ‘Cuidamos Villamayor’, incrementa “ de forma significativa la probabilidad de accidentes graves y la posibilidad de un efecto dominó entre instalaciones, tal y como contempla la normativa europea Seveso”.

Del mismo modo, destaca otro punto, y es que el predominio de los vientos del oeste hace que los olores afectan tanto a la capital del Tormes como al resto de la Alfoz, llegando hasta Villares de la Reina, Carbajosa de la Sagrada o incluso Santa Marta de Tormes, como ya se ha alertado en más de una ocasión.

Asimismo, esto hace que tenga “consecuencias directas sobre la calidad del aire, la salud de los ciudadanos y el medio natural. Por lo tanto, este, ya no es un problema exclusivo de olores que afecta a Villamayor, es un problema que afectará a barrios y a buena parte de la capital salmantina”.

La propia plataforma lleva recogiendo firmas desde hace más de un año para presentar alegaciones contra la instalación de la planta de biometano de Doñinos de Salamanca, que se pueden hacer efectivas en este enlace.

Para finalizar, desde la ‘Cuidamos Villamayor’ han dejado claro que “el debate no es energético ni ideológico, sino de salud pública, seguridad industrial y ordenación racional del territorio de Castilla y León”.