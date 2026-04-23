La XI Cross Popular de Aldeatejada será el 10 de mayo y contará con diversas pruebas para cadetes y las categorías de infantil, benjamín, prebenjamín y chupetín, además de la carrera absoluta.

La actividad se ha programado para las 11:00 horas para las pruebas infantil y a las 12:00 horas dará comienzo la carrera de 10 kilómetros; parte de la recaudación irá destinada a la Fundación Aviva que lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

Todas las categorías tendrán el punto de salida y meta en las inmediaciones del antiguo colegio, en la trasera de la Factoría Viewnext, donde también se habilitará una zona de aparcamiento.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el jueves 7 de mayo a las 00:00 horas a través del siguiente enlace. El precio es de seis euros (uno destinado para Aviva).

Tanto el alcalde de Aldeatejada, Enrique García, como el concejal de Deportes, Roberto Rodríguez han indicado que “aunque la carrera competitiva está limitada a 250 participantes por una cuestión de logística, creemos que la participación general rondará, como el año pasado, los 400 corredores. Es una prueba que ya supera las diez ediciones y, por lo tanto, muy consolidada en toda la provincia”.

La distribucción de la Cross por categorías es la siguiente: dará inicio a las 11:00 horas con los cadetes, corredores de 13 a 15 años de edad que completarán un recorrido de un kilómetro. A las 11:10 horas se disputará la prueba en la categoría infantil (9 a 12 años con 600 metros); a las 11:20 horas será el turno de los benjamín (6 a 8 años con 300 metros); a las 11:30 horas correrán los prebenjamín (4 a 6 años con 200 metros) y a las 11:40 horas los chupetín (1 a 3 años que completarán un recorrido de 100 metros).