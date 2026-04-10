La XII Cross Popular Villamayor-Aspace se celebrará el 24 de mayo

La XII Cross Popular Villamayor-ASPACE de este año tendrá lugar el próximo 24 de mayo.

La presentación ha tenido lugar este viernes con representantes de la comisión organizadora de la carrera en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villamayor, con la asistencia del alcalde, Ángel Peralvo, el presidente de ASPACE Salamanca, Jesús Alberto Martín y el coordinador, Manuel Campos, junto a varios usuarios de los centros de ASPACE Salamanca.

La prueba contará con cuatro modalidades diferentes, con características distintas, adecuadas a cada participante. ‘Caminando’ será la primera de las pruebas, con salida a las 10:00 horas, para recorrer 5,6 km.

A las 10:30 horas está programada la Carrera Cross con una distancia de 8,5 km. Más tarde, a las 11:40 horas, comenzará la Carrera de Movilidad Reducida de 300 metros. A las 12:00 horas se celebrarán varias carreras de niños y niñas, sobre una distancia de entre 150 y 900 metros. En todos los casos, el punto de salida estará ubicado en la plaza de España de Villamayor, junto al Consistorio, que también será la meta.

Las personas interesadas ya se pueden inscribir desde este viernes hasta el 21 de mayo de forma online a través del siguiente enlace.

Los corredores y caminantes serán obsequiados por ASPACE con una camiseta que se entregará junto con el dorsal antes del inicio de la prueba.

Una vez elaboradas las clasificaciones, el ganador y ganadora absolutos de la prueba competitiva de Cross recibirán un trofeo de cerámica elaborado por los chicos de ASPACE. Asimismo, serán premiados los tres primeros clasificados de cada una de las categorías de la carrera competitiva (Sénior, Veteranos A, B y C, Militares y Locales), tanto en categoría masculina como femenina; y se les entregará una medalla a los cinco primeros de las diferentes pruebas para categorías inferiores.

Los ganadores de las categorías absoluta, local y modalidad militar (masculina y femenina) recibirán como premios adicionales una cena para 2 personas. Además, se sortearán otros premios y regalos aportados por los colaboradores que se han sumado al evento.

La cuota de inscripción será de 10 euros para la modalidad competitiva Cross y de caminantes, mientras que en las carreras de niños y niñas la aportación es voluntaria. De igual modo, se habilitará un Dorsal 0 para todas aquellas personas, participantes o no, que deseen colaborar con esta prueba.