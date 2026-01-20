Yoga y 'Ciudad de los Niños', son las actividades más demandadas en Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha presentado los datos de balance de sus actividades de cultura, educación y deporte de este curso 2025/26 con unos números muy positivos. Este año se han realizado en Carbajosa 872 inscripciones en las diferentes actividades, de las cuales han sido admitidas 778, demostrando la estabilidad y consolidación de muchas de las propuestas impulsadas por la concejalía de Cultura.

Dentro de las 19 actividades que se desarrollan en total, las más demandadas son yoga, con 204 inscripciones; Ciudad de los Niños, con 83 inscripciones; alfarería, con 72; dibujo artístico infantil, con 57; seguido de cerca por educación física, música y patinaje infantil, con 50 inscripciones cada una de ellas.

Con una oferta variada y atractiva, que incluye diferentes disciplinas artísticas, educativas, tecnológicas, deportivas y de ocio, el Ayuntamiento ha logrado atraer a muchos vecinos de todas las edades centrándose en los intereses y solicitudes más demandadas en los últimos años. Este curso se desarrollan 19 actividades culturales y formativas diferentes, divididas en 66 grupos ofertados y entre las que se incluyen aerobatuka, ajedrez, alfarería, informática, idiomas, dibujo artístico, gimnasia rítmica, patinaje infantil, yoga, talleres de memoria y otras propuestas como La Ciudad de los Niños o Cibercarba.

El Ayuntamiento y su concejalía de Cultura valoran positivamente la implicación de los vecinos y vecinas en las diferentes propuestas, así como el gran trabajo del personal del Ayuntamiento y del Área de Cultura docente que hace posible el desarrollo de esta amplia programación. Un curso más el Ayuntamiento de Carbajosa sigue apostando por una oferta cultural de calidad que contribuye al bienestar, la formación y la convivencia en el pueblo.