950.000 euros para festivales y proyectos culturales en Castilla y León en 2026

La Junta de Castilla y León ha convocado una subvención de 950.000 euros para financiar proyectos culturales y festivales que se desarrollen en la comunidad durante 2026. Esta iniciativa ofrece ayudas para la organización de festivales de música, artes escénicas, cine, circo, televisión, artes visuales, nuevas tecnologías, literatura y otras temáticas culturales. Además, también podrán optar a estas subvenciones las actividades culturales complementarias vinculadas a los festivales, siempre que formen parte del propio proyecto cultural y no se presenten de manera independiente.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde mañana, 20 de mayo, hasta el 9 de junio, ambos inclusive. La tramitación deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, utilizando el identificador de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 903903.

La convocatoria establece que cada candidato podrá presentar una única solicitud, acompañada de la documentación exigida en las bases reguladoras.

El extracto de esta línea de ayudas ya puede consultarse en el Bocyl, mientras que el texto completo está disponible tanto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones como en la página web de la Fundación Siglo.