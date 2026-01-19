Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y de Novela 2026

Los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y de Novela de 2026 ya están en liza. El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto este lunes la nueva convocatoria para que todas las personas que deseen participar puedan presentar sus propuestas.

De esta forma, desde este lunes, 19 de enero, y hasta el próximo 13 de marzo se pueden enviar los originales a través de la plataforma mundoarti.

Estos premios son ya una tradición en el apartado cultural y literario de la ciudad de Salamanca. Creados por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes, el de Novela cumple este 2026 su trigésima edición, desde que se creara en 1998, mientras que el de Poesía cuenta con una edición menos, llegando a la vigésima novena.

El jurado del premio de Novela estará presidido por Luis Alberto de Cuenca y podrán presentarse las obras que sean inéditas, escritas en español y que no hayan sido premiadas en otro concurso ni estén pendiente de fallo en otro premio. Además, deberá contar con una extensión mínima de 100 páginas (formato DIN A-4) y un máximo de 200. El premio será de 15.000 euros.

Por su parte, Antonio Colinas será el presidente del jurado de Poseía. Las candidaturas deberán presentar obras también inéditas, escritas en español, no haber sido premiados en otro concurso ni estar pendiente de fallo y que tenga una extensión mínima de 500 versos. El premio estará dotado con 8.000 euros, además de la publicación de la obra por parte de la editorial Reino de Cordelia.