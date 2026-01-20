‘El abuelo Delibes’: un retrato íntimo del escritor será presentado este viernes en la Torre de los Anaya

La obra, escrita por su nieto Germán Delibes Caballero, revela la faceta más familiar y cercana del autor de Los santos inocentes

Torre de los Anaya. Palacio de Abrantes
La Torre de los Anaya acogerá este viernes, 23 de enero, a las 20:00 horas, la presentación del libro ‘El abuelo Delibes’, escrito por Germán Delibes Caballero, nieto del autor. La entrada es libre hasta completar aforo.

La publicación ofrece una visión familiar y cercana de Miguel Delibes, conocido por obras como Los santos inocentes, El camino o Cinco horas con Mario. El libro revela la faceta más personal del escritor: su pasión por el tenis, la bicicleta, la caza, la vida en Sedano y los momentos de nervios antes de recibir el Premio Cervantes, mostrando a un abuelo que, aunque poco convencional, se desvivía por su familia.

Miguel Delibes falleció en Valladolid en 2010, a los 89 años, dejando un legado literario reconocido nacional e internacionalmente, que incluye títulos como La sombra del ciprés es alargada (Premio Nadal), Las ratas, El príncipe destronado o Diario de un cazador.

Sobre el autor

Germán Delibes Caballero, nacido en Valladolid en 1973, es maestro de primaria y apasionado del deporte. Colabora con la Consejería de Educación de Castilla y León y con la Fundación Miguel Delibes en el programa «El otro Delibes», donde ofrece a los estudiantes una perspectiva cercana y, en ocasiones, sorprendente de la vida y personalidad del escritor.

