Agenda Cultural semanal en la Casa de las Conchas: de la transición energética al teatro clásico y la inteligencia artificial

La Biblioteca Pública de Salamanca – Casa de las Conchas presenta una intensa y variada agenda para la semana del 24 al 29 de noviembre de 2025. El programa arranca con un enfoque en la sostenibilidad y la crisis climática, dando paso después a la literatura, el arte, el teatro y las nuevas tecnologías, asegurando una oferta cultural de gran diversidad para todos los públicos.

La semana comienza el lunes 24 a las 19:00 horas con el Ciclo de Conferencias sobre Ecología Social. La ponencia, titulada “LA ENCRUCIJADA DEL MODELO ENERGÉTICO ACTUAL: CRISIS Y TRANSICIÓN JUSTA”, será impartida por el politólogo Carlos Moreno. El debate se centrará en el crucial punto de inflexión que supone el desplazamiento de los combustibles fósiles por la energía solar, planteando la posibilidad de satisfacer la demanda energética mundial exclusivamente con fuentes no contaminantes.

El martes 25 la atención se desplaza al VI Salón del Libro Infantil y Juvenil. A las 19:00 horas, la ilustradora Ester García compartirá su proceso creativo en la conferencia “Ilustrar lo que sueñas. Soñar lo que ilustras”, explicando cómo sus personajes fantásticos nacen de su mundo onírico. El miércoles 26 combina el encuentro literario con el drama clásico: a las 17:30 horas, la Sala de Fondo Local acogerá las Tertulias Unamunianas para debatir sobre “Unamuno y la fiesta de la raza”, y a las 19:00 horas, el Salón de actos ofrecerá la representación de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, a cargo del Colegio Mayor Fray Luis de León.

La agenda de mitad de semana en adelante se enfoca en la tecnología y el diálogo transfronterizo. El jueves 27 se impartirá un taller sobre “TECNOLOGÍAS PARA LA VIDA COTIDIANA”, con especial atención a la Inteligencia Artificial y Chat GPT, organizado en dos grupos (mañana y tarde). Además, el jueves 27 y viernes 28 se celebra la decimoquinta edición del programa “De un lado a otro. Miradas contemporáneas”, que fomenta el intercambio de ideas entre artistas y escritores de España y Portugal. El jueves, el foco estará en la literatura con Mariano Tomasovic y Hasier Larretxea, y el viernes, el arte será el protagonista con diálogos y performances de Monica Mura y Flávio Rodrigues.

Para finalizar la semana, el sábado 29 se ofrece un Taller Infantil sobre “Los sueños imposibles” a las 12:00 horas, en el marco del Salón del Libro, para el que es necesario inscribirse debido a las plazas limitadas. Además, sigue abierta hasta el 30 de noviembre la exposición “EQUILIBRANDO CONTRARIOS” de la artista plástica Julia Castro Gil, que invita a la reflexión sobre los claroscuros de la existencia.

La entrada a la mayoría de los eventos es libre hasta completar el aforo, siendo necesario consultar los detalles para inscripciones en talleres.