El Altar del Holocausto vuelve más fuerte que nunca con “ECOS”

El Altar del Holocausto, tal vez una de las bandas con más halo de misterio de Salamanca y del panorama nacional, ha vuelto a sacar nuevo tema, “Ecos”, en donde vuelven más fuerte que nunca con este nuevo single que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

La banda salmantina ha sido reconocida en multitud de festivales bajo la intensidad de su música, lo que les ha llevado a realizar más de 450 conciertos a nivel nacional e internacional, con uno muy destacado hace tan solo unos meses en China.

Como bien se define el propio grupo: “El Altar del Holocausto retoma su camino con una composición que promete mantener intacta la esencia que les ha convertido en una de las formaciones más singulares dentro del panorama instrumental europeo”, donde presenta una nueva obra que invita a la introspección a través de la evolución del lenguaje sonoro.

Así pues, el Altar del Holocausto marca el inciio de una etapa para la formación musical que en las próximas semanas irá desvelando poco a poco más detalles del proyecto. De momento, suena de esta manera: