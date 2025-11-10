Amplia agenda cultural en la Casa de las Conchas: ecología, teatro y tecnología centran la semana

La Casa de las Conchas de Salamanca inaugura una semana intensa y variada en su programación cultural, que se extenderá desde este lunes,10 de noviembre, hasta el próximo lunes 17. La agenda está fuertemente marcada por el debate ecológico y energético, las artes escénicas y la alfabetización tecnológica, ofreciendo actividades gratuitas y abiertas al público hasta completar el aforo.

El ciclo de Conferencias de Ecología Social, bajo el título "La encrucijada del modelo energético actual: Crisis y transición justa", será un eje central. Hoy, lunes 10, el geólogo Daniel López Marijuán abrirá las jornadas con la ponencia sobre "El biogás: necesidad, hipertrofia, ausencia de ordenación" a las 19:00 horas. Este tema se retomará el lunes 17 con la Dra. Cristina Rois y la discusión sobre la energía nuclear.

Complementando el enfoque ambiental, el martes 11 el geólogo y divulgador Antonio Aretxabala Díez alertará sobre el estado del planeta en su conferencia "El sistema tierra. Más allá de los nueve límites planetarios de Rockstrom", en la que se analizarán los siete límites que ya han sido superados según el reciente informe del Instituto Potsdam.

Las artes escénicas y la literatura ocupan un lugar destacado con la continuidad de "Biblioescena 2025 Teatro para adultos". El miércoles 12, Teatro Corsario presentará una lectura dramatizada de sus "Escenas corsarias", con música de acompañamiento. El viernes 14, Emboscad@s Producciones ofrecerá el espectáculo "La voz de los malditos", un recorrido poético por la obra de grandes autores literarios.

Ambas citas tendrán lugar a las 19:00 horas. El panorama literario se completará el jueves 13 con la conferencia "Esenciales" a cargo de José Ignacio García, dirigida a reivindicar autores influyentes en el ámbito regional y nacional.

La oferta de talleres se centra en la formación y el pensamiento crítico. El jueves 13 se impartirá un taller sobre "Inteligencia artificial. Gemini, la IA de Google", con dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde, para el cual es necesaria la inscripción previa.

El sábado 15 se desarrollarán dos talleres simultáneos: uno infantil de Braille y Sensibilización a las 11:00 horas, y un Taller de Filosofía para adultos a las 12:00 horas, dirigido por Antonio Bentivegna para fomentar el diálogo sobre cuestiones contemporáneas.

Finalmente, el público podrá seguir disfrutando de tres exposiciones en la Casa de las Conchas: "Equilibrando contrarios" de Julia Castro Gil (hasta el 30 de noviembre), la "Ofrenda Mestiza" por el Día de Muertos en México (hasta el 16 de noviembre) y "Insectos, amigos invisibles" de Ecologistas en Acción Salamanca (hasta el 30 de noviembre).