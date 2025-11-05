Andy Warhol, de cerca: la comisaria Marisa Oropesa desvela las claves de la exposición 'Todo es Pop' en Fundos Fórum Salamanca

Del silencio de una biblioteca a la voz del Pop Art: Warhol y Banksy llegan a Garrido

El Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca, que actualmente acoge la exposición temporal ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’, ha anunciado una conferencia gratuita que ofrecerá la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa, este jueves a las 19:00 horas.

La exposición, que presenta obras de artistas icónicos como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Equipo Crónica, se centra en el fenómeno del Pop Art y estará abierta al público hasta el próximo 11 de enero.

Oropesa, quien ha formado parte del comité organizador de ARCO, utilizará la célebre frase de Warhol, “Everything is beautiful. Everything is pop”, como punto de partida para su intervención. La comisaria explicará cómo surgió el Pop Art tras las guerras mundiales, en un contexto de consumismo creciente en las sociedades americana y europea.

La conferencia abordará la evolución del movimiento en Estados Unidos, Inglaterra y España, y detallará las claves de algunas de las obras expuestas en el centro cultural.

El acceso a la conferencia, que se celebrará en Fundos Fórum Salamanca, es libre y gratuito, y se realizará por la puerta de la calle Miguel de Unamuno.