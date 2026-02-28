Dos artistas salmantinos participan en la exposición del MUSAC ‘¿No hay nada como el hogar?’

Imagen de la nueva exposición del Musac, '¿No hay nada como el hogar?'

Los artistas salmantinos Enrique Marty y Lara Ruiz participan en la exposición '¿No hay nada como el hogar?' que se abre al público este sábado 28 de febrero y que puede ser visitada en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC).

Esta exposición, compuesta por 45 obras de 24 artistas, está comisariada por Monserrat Pis Marcos, que se ha encargado de explicar qué se quiere trasmitir con estas obras que exploran el concepto del hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

Son justamente los problemas de acceder a una vivienda, independidarse, la despoblación rural, así como las migraciones, la inspiración de esta exposición que reúne diferentes perspectivas artísticas que parten de una preocupación general de la mano de Lara Almarcegui, Shoja Azari, Gabriele Basilico, Carolina Caycedo, Elena Fernández Prada, Chus Gutiérrez, Cristina Lucas, Concha Pérez, Hiraki Sawa, Montserrat Soto y Rirkrit Tiravanija.

El objetivo de está exposición, que se podrá visitar hasta el 7 de febrero de 2027, es "invitar al público a revisar este concepto tan familiar como profundamente ambivalente desde perspectivas poéticas, emocionales y políticas combinando obras sobre diferentes soportes, instalaciones y material audiovisual; la selección de piezas permite explorar el tema desde diversos ángulos: el hogar añorado o inalcanzable, el idealizado, el físico y el mental, el frágil, el peligroso o el inestable".

En lugar de construir un único relato, los artistas permiten obtener diferentes visiones sobre el concepto 'hogar' que también tienen en cuenta a quienes no tienen ese hogar, a quienes lo han dejado atrás y a quienes lo buscan o reinventan.

El horario para visitar la exposición es de martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas (los lunes permanecerá cerrada).