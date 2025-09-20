La Asociación Amigos de Unamuno celebra el 90 aniversario de la jubilación del ilustre salmantino

La Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca ha anunciado sus próximos eventos, centrados en la figura de don Miguel de Unamuno y su legado. Las actividades arrancan esta misma semana con una tertulia y culminan el próximo lunes 29 de septiembre con un homenaje especial por el nonagésimo aniversario de su jubilación.

El primer evento tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 17:30 horas en la Casa de las Conchas. Se trata de una tertulia titulada "Homenajes en Anaya. Escultura de Victorio Macho", que será presentada y moderada por Luciano de Dios Villanueva, Vocal de Relaciones Locales de la Asociación.

Actividades por el 90 aniversario de Miguel de Unamuno

Las celebraciones más significativas se reservan para el lunes 29 de septiembre. La jornada comenzará a las 12:30 horas en el Palacio de Anaya, concretamente en el Aula Magna de Filología. Allí, el Catedrático de Filosofía de la USAL, don Antonio Heredia Soriano, ofrecerá una conferencia titulada "Unamuno, años 30", que será presentada por Luis Frayle Delgado, también Catedrático de Filosofía de la USAL.

El acto continuará a las 13:15 horas frente al busto de Victorio Macho, donde se rendirá un homenaje floral a cargo de doña Mercedes Santos Unamuno, profesora y bisnieta de don Miguel. Francisco Blanco Prieto, Presidente de Honor de la Asociación, presentará este emotivo momento, que contará con la interpretación del “Gaudeamus Igitur” por parte del coro de la Asociación Cultural “Francisco Salinas”.

Para finalizar la jornada, a las 14:00 horas se celebrará la tradicional comida de fraternidad, un espacio para compartir y reforzar los lazos entre los miembros de la Asociación.