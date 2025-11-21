La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” celebra 25 años de compromiso con la historia salmantina con una conferencia

La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio celebrará sus primeros veinticinco años de trayectoria con una conferencia especial en la que revisará su historia, sus aciertos, sus fracasos y la evolución del concepto de Patrimonio y de la participación ciudadana en Salamanca. Durante aproximadamente una hora, la entidad ofrecerá un recorrido por los temas y preocupaciones que han marcado su labor desde su creación.

Fundada en diciembre de 1999 por un grupo de salmantinos alarmados por el abandono de los restos arqueológicos del Cerro de San Vicente, la Asociación nació con el objetivo de defender y dar visibilidad al Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad. Desde entonces, su actividad no ha cesado, convirtiéndose en un referente local y nacional gracias a su labor de denuncia, divulgación y formación ciudadana.

A lo largo de estos años, la entidad ha impulsado jornadas, visitas culturales, conferencias, mesas redondas y actividades con especialistas en diversas disciplinas. También ha publicado materiales en papel y formato digital destinados a “educar la mirada” y fomentar el conocimiento del vasto legado patrimonial salmantino. Con ello, la Asociación reafirma su convicción: solo aquello que se conoce puede apreciarse y, finalmente, defenderse.