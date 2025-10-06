El Ayuntamiento triplica la inversión en cultura: llega una programación de otoño-invierno con folk, magia y artes del movimiento a las bibliotecas municipales

El concejal de Educación, Luis Sánchez, ha presentado la nueva programación cultural de la Red de Bibliotecas Municipales para el trimestre de octubre a diciembre. La principal novedad es la decisión del Ayuntamiento de Salamanca de triplicar la inversión para este periodo, alcanzando los 59.928 euros, con el objetivo de ofrecer una programación diversa para todas las edades y reforzar el papel de las bibliotecas como centros de cultura, encuentro y compromiso social.

La programación arranca el próximo 10 de octubre en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester con una exposición de la Fundación Secretariado Gitano, conmemorando los 600 años de historia de este pueblo en España.

Entre las propuestas más destacadas figura el VI Festival de Folk ‘En la biblioteca, Otoño se escribe con folk’, que se celebrará en la Torrente Ballester con las actuaciones de Guillem Roma (6 de noviembre), El Mantel de Noa (13 de noviembre) y Germán Díaz & Benxamín Otero (20 de noviembre). Además, el consistorio salmantino apuesta de nuevo por el Festival del Movimiento en Salamanca ‘Volteo’ en su tercera edición, que combinará danza y artes del movimiento con espectáculos premiados como ‘Mover montañas’ de Alberto Velasco (6 de diciembre) y ‘Aracnea’ de Blueberry Dance Project (5 de diciembre). Previamente, el Volteo Exprés (28 de noviembre) ofrecerá una plataforma a jóvenes creadores con piezas breves, tanto en pase matinal como vespertino.

La cultura se completará con la celebración del X Festival de Magia del 12 al 14 de diciembre, que contará con figuras como David Navares y Miguel de Lucas, y que este año incorpora la novedad de una conferencia científica a cargo de Jon Andoni. El festival se extenderá con magia educativa familiar del 15 al 20 de diciembre por toda la Red de Bibliotecas. En el ámbito audiovisual, la Biblioteca Torrente Ballester inicia su cineclub el 15 de octubre con ciclos dedicados a Woody Allen y títulos como ‘Cantando bajo la lluvia’, y el 19 de diciembre acogerá ‘El día más corto’, un festival de cortometrajes.

Por último, las propuestas teatrales incluyen montajes premiados para la infancia como ‘Rossini en la cocina’ (25 de octubre) y ‘Sum’ (6 de diciembre), así como la celebración del Día de las Escritoras el 14 de octubre bajo el lema ‘1975: escribid, compañeras’.