La bailarina salmantina que competirá entre élites internacionales: “La danza es un altavoz con el que expresar lo que no digo en alto”

En ocasiones, la pasión y la ilusión, mezcladas con una imprescindible dosis de constancia y esfuerzo, ayudan a conseguir cumplir una imparable serie de metas sorprendentes. Este es el caso de Daniela Moral, la joven bailarina salmantina ganadora del certamen Jóvenes Talentos de Salamanca el pasado 2025. Ahora, tras un año “repleto de buenas noticias”, un nuevo reto se coloca en su camino: será una de las participantes en el prestigioso campeonato ‘Global Dance Open’ que se celebrará en Mérida del 29 de abril al 3 de mayo, convirtiéndose así en la primera representante de toda Castilla y León en este certamen internacional.

Este campeonato no solo reúne a bailarines de alto nivel, sino que también supone una oportunidad clave para clasificarse para el Mundial de San Sebastián que se celebrará este año 2026. Según cuenta la joven salmantina, se enfrenta a esta competición con muchas ganas y altas expectativas: “Mi objetivo principal es pasarlo bien y disfrutar de los nuevos retos que supone este proyecto”, explica Daniela, haciendo referencia a los tres solos con los que demostrará su versatilidad artística.

En concreto, la bailarina presentará un solo de show dance titulado ‘Fai Rumore’, además de una coreografía de jazz, ‘One Night Only’, y una pieza de estilo lírico bajo el nombre de ‘In the Kitchen’. Esa serie de espectáculos, que han supuesto una intensa temporada de largos entrenamientos, provocan una especial ilusión en la joven artista: “Estoy acostumbrada a bailar en piezas grupales, por lo que tengo muchas expectativas al enfrentarme a tres solos con estilos tan variopintos”.

Daniela Moral, la joven bailarina salmantina que participará en el prestigioso campeonato 'Global Dance Open'

Dos años rebosantes de nuevos logros

Desde el pasado año 2024, Daniela ha recibido un sinfín de buenas nuevas tras participar en el Mundial celebrado en Los Ángeles en 2024, una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. Más adelante, su trayectoria continuó creciendo con la obtención del primer premio en el certamen Jóvenes Talentos de Salamanca 2025, citado anteriormente.

Además de la ya detallada intervención en el ‘Global Dance Open’, ha sido seleccionada en la RDS Company, una compañía de élite por la que ha sido becada recientemente, lo que le permitirá ampliar su formación internacional en 2027, con estancias en Nueva York y Los Ángeles, dos de los principales epicentros mundiales de la danza. “Este logro es un gran orgullo, ya que me permite disfrutar de unos beneficios a la hora de formarme que son muy difíciles de conseguir”, explica la joven, que ha conseguido colocarse entre los 10 artistas de la danza en lograr esta exclusiva formación.

Tras ser preguntada por el proceso llevado a cabo para alcanzar esta serie de objetivos, Daniela apuesta por la importancia de la constancia y la ambición: “Soy una persona muy inconformista, siempre quiero más”, detalla la bailarina, que asegura que eso se consigue aumentando el número y el nivel de los entrenamientos.

Por otro lado, añade como imprescindible el apoyo recibido por su familia. “Me han ayudado mucho. Desde que comencé a entrenar en otras ciudades como Madrid o Barcelona, no han dudado en acompañarme a cualquier lugar y empujarme a lograr mis sueños”, confirma ilusionada la joven, cuya pasión por el baile apareció tras comenzar a bailar con su hermana.

Daniela Moral, la joven bailarina salmantina que participará en el prestigioso campeonato 'Global Dance Open'

Una completa rutina diaria difícil de compaginar: “La clave es no mezclar tareas”

“El baile es un altavoz con el que expresar todo lo que no digo en voz alta”. Así describe Daniela lo que su vocación le hace sentir: “Es mi momento favorito del día”, explica, mencionando así una completa jornada que para muchas personas sería muy difícil de llevar a cabo. Esta rutina esta marcada por unas intensas jornadas de entrenamiento con clases vía online, que oscilan entre las cinco y las siete horas todos los días. Además, la joven combina este esfuerzo con su carrera como profesora de danza, contribuyendo así al desarrollo artístico de nuevos talentos en la ciudad.

Por si fuera poco, Daniela no renuncia a ampliar su formación académica en la Universidad de Salamanca, donde estudia el primer curso del grado de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Tras detallar esta intensa rutina, la joven salmantina asegura que, según su experiencia, la clave para poder llegar a todo es centrarse en una única tarea al mismo tiempo: “Si intentas hacer todo a la vez, al final acabas saturándote”, responde, añadiendo que es muy importante sentir pasión para poder gestionar tal cúmulo de actividades.

Una ambición insaciable

Con su participación en la competición ‘Global Dance Open’, Daniela Moral no solo representa a su ciudad, sino que lleva consigo el nombre de toda una comunidad autónoma a un escenario global. De esta manera, se consolida como una de las jóvenes promesas de la danza que, además, no tiene intención de frenar su trayectoria, que puede ser consultada en redes sociales bajo el nombre de @Danielamdance.

“Mi sueño es, además de seguir formándome en otros países del mundo, poder llegar a ser bailarina de musicales o formar parte del grupo de baile de cantantes conocidos”, cuenta con ilusión la joven, dando así ejemplo de valentía, constancia y vocación.