El barrio de Salamanca que celebrará el Día de Europa llenando sus calles de ocio y oportunidades internacionales

Con motivo de la Semana Europea de la Juventud, la Fundación Plan B Educación Social y el centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca organizan este jueves, a partir de las 18:30 horas, ‘Tardeando con Europa’, un evento gratuito que tendrá lugar en la plaza de la Iglesia Vieja de Pizarrales. Tal y como apuntan desde la organización, el objetivo principal de la celebración es acercar al público programas europeos de voluntariado, formación e intercambios juveniles.

La iniciativa, que coincide con el Día de Europa, propone una tarde festiva en la que no faltarán retos, aperitivos y un animado karaoke. “Así se creará un espacio de encuentro para todos los públicos”, detalla la organización. Además, a través de stands informativos y dinámicas lúdicas, las personas asistentes podrán conocer más sobre el continente europeo y descubrir de primera mano las oportunidades que ofrece la Comisión Europea para vivir experiencias internacionales.

En concreto, entre dichas opciones destacan los programas de voluntariado en el extranjero, intercambios juveniles y cursos de formación. Estas experiencias serán acercadas al público de la mano de las voluntarias europeas de ‘Red Salmantica Global’, un programa gestionado por la Fundación Plan B.

El evento contará también con la participación de organizaciones como ES Salamanca y Equipo Europa, que aportarán su experiencia en movilidad internacional y participación juvenil.